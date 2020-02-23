Начало нового учебного года в РК перенесено на неделю

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Новый учебный год в детских дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших школах начнётся 9 марта, на неделю позже, чем первоначально планировалось. Учреждениям дополнительного образования рекомендовано присоединиться к мероприятиям по борьбе с распространением инфекции. Данное решение приняло 23 февраля правительство РК в рамках усилий по борьбе с распространением вируса COVID-19. Для воспитанников детских садов и учащихся школ, родители которых работают, будут организованы специальные программы по уходу. Работодателям рекомендовано предоставлять родителям отпуска по уходу за детьми. «Вирус COVID-19 распространяется быстро, но он ограничен конкретным регионом и группой людей. Все усилия сконцентрированы на искоренении вируса в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто», - заявила на брифинге министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху. Она добавила, что для лечения пациентов с вирусом COVID-19 в городе Тэгу развёрнуто 609 больничных коек, а в других регионах – ещё около тысячи коек. В случае необходимости будут развёрнуты дополнительно 10 тысяч коек. Правительство вновь рекомендовало жителям города Тэгу воздерживаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель, а тем, у кого есть симптомы заболевания - посетить медицинские учреждения. В связи с резким ростом числа инфицированных вирусом COVID-19 в РК объявлен самый высокий, четвёртый или «красный уровень» эпидемической угрозы. Координировать борьбу с распространением инфекции будет специально созданный временный орган во главе с премьер-министром Чон Сэ Гюном. Его заместителями будут министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху и министр внутренних дел и безопасности Чин Ён. С начала суток 23 февраля в РК зарегистрированы 169 новых случаев заболевания, число инфицированных составило в общей сложности 602 человека, в основном в городе Тэгу и уезде Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто.