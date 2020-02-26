Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,25%

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Банк Кореи принял в четверг решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне 1,25%. В июле и октябре прошлого года показатель был снижен по 0,25%, опустившись до нынешней отметки, которая является минимальной. В ноябре прошлого года и январе этого ставка сохранялась на прежнем уровне. В связи с распространением вируса COVID-19 многие эксперты полагали, что Банк Кореи пойдёт на снижение ставки. Но комитет по денежно-кредитной политике занял осторожную позицию. Вероятно, что такое решение связано с намерением определить дальнейшую политику после некоторого наблюдения за изменением экономических показателей. 14 февраля управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль заявлял, что в вопросе снижения учётной ставки необходимо принимать во внимание возможные отрицательные последствия. Между тем, Банк Кореи снизил прогноз роста экономики на этот год с 2,3% до 2,1%. Судя по всему, такое решение принято с учётом ситуации вокруг эпидемии COVID-19. Прогноз роста экономики на следующий год сохранился на уровне 2,4%.