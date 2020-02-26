В РК предложили распределять защитные маски среди населения бесплатно

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Южнокорейская оппозиционная партия Справедливости предложила правительству скупать все производимые в стране защитные маски и распространять их среди населения бесплатно до тех пор, пока действует самый высокий, четвёртый или «красный уровень» эпидемической угрозы. Представитель партии Ю Сан Чжин заявил об этом 27 февраля на брифинге. Он указал на то, что в связи с распространением вируса COVID-19 на внутреннем рынке возникла проблема острой нехватки защитных масок. По данным правительства, в настоящий момент в стране производится 12,6 млн масок в сутки. Нехватка и удорожание данного товара связаны с несанкционированными продажами, осуществляемыми напрямую производителями, удерживанием масок на складах магазинов для получения большей цены, а также несанкционированным экспортом. По словам Ю Сан Чжина, если в течение месяца бесплатно распределять защитные маски, то это потребует бюджетных средств в размере от 74 до 246 млн долларов. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для уязвимых слоёв общества и в целях быстрого решения проблемы вируса COVID-19.