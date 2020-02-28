Администрация президента РК: Запрет на въезд граждан Китая в РК не будет иметь реальной пользы

Photo : YONHAP News

Запрет на въезд граждан Китая в РК не будет иметь реальной пользы. Об этом заявили в администрации президента РК в ответ на призывы полностью запретить въезд в страну граждан Китая в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. Соответствующую петицию подписали 760 тыс. человек. Помимо этого более 1 млн человек подписались под петицией с требованием объявить импичмент президенту Мун Чжэ Ину, критикуя малоэффективные меры правительства по борьбе с вирусом COVID-19. Отмечается, что с 4 февраля, когда в стране была введена специальная процедура въезда, из Китая не прибыло ни одного заражённого. Инфицированные, заехавшие прежде, полностью вылечились или находятся в стабильном состоянии. Также отмечается, что в последнее время количество китайцев, посещающих страну, резко сократилось, а поток корейцев, выезжающих в Китай, растёт. Представитель администрации президента Ким Мин Сок заявил, что власти руководствовались интересами граждан и критериями эффективности карантинных мер. По его словам, в последнее время количество случаев заражения в Китае быстро снижается. Одновременно он выразил сожаление по поводу заявлений о том, что правительство РК ведёт противоэпидемическую политику с оглядкой на Китай.