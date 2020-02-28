Хон Нам Ги: Дополнительный бюджет превысит 10 трлн вон

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Объём дополнительного бюджета для урегулирования ситуации с вирусом COVID-19 превысит 10 трлн вон или 8 млрд 200 млн долларов. Об этом заявил в пятницу на брифинге вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Хон Нам Ги сказал, что общие расходы на борьбу с вирусом, включающие 16 трлн вон на нынешние противоэпидемические меры, и дополнительный бюджет, составит 26 трлн вон или 21 млрд 300 млн долларов. По его словам, эта сумма может увеличиться. Министр отметил, что нынешняя ситуация более серьёзная, чем во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома MERS, на борьбу с которым было израсходовано примерно 10 млрд долларов. По поводу нехватки бюджетных средств он сказал, что правительство готово пойти на дополнительный выпуск гособлигаций, учитывая необходимость принятия экстренных мер. Министр подчеркнул, что в нынешнем положении желательным является стабилизация ситуации для восстановления экономических показателей и нормального режима сбора налогов.