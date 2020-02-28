Проводится массовая проверка прихожан Синчхончжи на момент заражения вирусом COVID-19

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В РК проводится проверка 194.781 прихожанина секты Синчхончжи на момент заражения вирусом COVID-19. 1.638 человек с симптомами, помещены в домашний карантин. 28 февраля в ходе очередного брифинга в центральном штабе противоэпидемических мер сообщили, что к 27 февраля завершена проверка 114.068 человек. Штаб обратился к руководству Синчхончжи с просьбой о содействии, чтобы прихожане, работающие в медицинских учреждениях и других уязвимых для вируса объектах добровольно не выходили на работу, оставаясь дома. Кроме того, штаб получил списки 65 тыс. учеников Синчхончжи. Они были переданы местным органам самоуправления. Власти планируют провести проверку по списку 310.732 прихожан Синчхончжи о том, были ли они за рубежом в последнее время.