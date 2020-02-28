Командование военного контингента США уведомляет южнокорейских работников о возможном неоплачиваемом отпуске

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Командование американским военным контингентом в РК начало уведомлять южнокорейских работников о возможности их отправки в неоплачиваемый отпуск с 1 апреля. Как отмечается в заявлении командования, эти меры связаны с тем, что соглашение о разделении совместных оборонных расходов до сих пор не заключено. Касательно ранее озвученных планов о продолжении выплаты зарплаты работникам, занятым наиболее важными для контингента задачами, отмечено, что в настоящий момент в Пентагоне определяют, кто подпадает под эту категорию. В настоящий момент 9 тыс. работников из числа южнокорейцев, обслуживающих американские военные базы, уведомляются о возможном отпуске согласно американскому законодательству. Также в командовании сообщили, что если в вопросе соглашения не будет подвижек, то в скором времени средства, идущие на выплаты работникам, иссякнут. Командующий американскими войсками на Корейском полуострове - генерал Роберт Абрамс заявил, что США высоко оценивают вклад южнокорейских работников в поддержание южнокорейско-американского союза. По его словам, в пределах своих полномочий он рассмотрел все возможные способы для того, чтобы максимально отложить время их ухода в неоплачиваемый отпуск. Между тем, правительство РК предложило американской стороне в первую очередь решить проблему оплаты труда южнокорейских рабочих. Об этом сообщил в пятницу представитель РК на переговорах с США по соглашению о распределении военных расходов Чон Ын Бо. По его словам, южнокорейская сторона предложила США подписать меморандум о решении данного вопроса. В документе, в частности, изложен вариант выделения средств на выплату зарплат рабочим согласно условиям соглашения прошлого года.