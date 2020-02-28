Правительство и Национальное собрание РК будут сотрудничать в борьбе с COVID-19

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Правительство и Национальное собрание РК будут сотрудничать в противодействии вирусу COVID-19. Такое решение было принято на состоявшейся 28 февраля встрече президента РК Мун Чжэ Ина и председателей четырёх крупнейших политических партий страны - правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхана, Объединённой партии будущего Хван Гё Ана, партии Народного благосостояния Ю Сон Опа, партии Справедливости Сим Сан Чжона. В итоговом заявлении говорится, что правительство и специальный парламентский комитет по борьбе с COVID-19 поддерживают тесное сотрудничество. Стороны также выразили согласие с необходимостью принятия серьёзных мер, в числе которых подготовка дополнительного бюджета, нацеленного на восстановление экономической активности и борьбу с вирусом. Помимо этого в заявлении выражается благодарность медицинским работникам, борющимся с эпидемией, а также говорится о решении сосредоточиться на оказании помощи в обеспечении медперсонала, ресурсов для размещения больных и оборудования. Принято решение выработать меры укрепления системы здравоохранения с целью противодействия новым инфекционным заболеваниям.