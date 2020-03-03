Прошедшая зима в РК самая тёплая с 1973 года

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Средняя температура воздуха в минувшую зиму в РК отмечена на самом высоком уровне за 46 лет после начала сбора соответствующей статистики. По данным метеорологической администрации, представленным в среду, с декабря 2019 года по февраль 2020 года, средняя температура воздуха составила 3,1°С. Это на 2,5°С выше, чем в тот же период с 1981-го по 2010-й год. Кроме того, показатель является максимальным с 1973 года, когда по всей стране существенно увеличилась сеть наблюдения за погодными условиями. Морозы в стране начались ещё в декабре, но холодная погода держалась не долго, а в январе часто фиксировался теплый южный ветер, что стало причиной общего потепления по стране. Между тем, среднее количество осадков за последние три месяца составило 168,1 мм, что является третьим по величине показателем с 1973 года. Это связано с потоками теплого и влажного воздуха, сформированными между антициклоном на юге Кореи и циклоном со стороны Китая.