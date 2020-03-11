Профессиональная бейсбольная лига откладывает начало регулярного сезона из-за вируса COVID-19

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Южнокорейская профессиональная бейсбольная лига перенесла запланированное на 28 марта начало регулярного сезона на середину апреля из-за опасений по поводу распространения вируса COVID-19. Данное решение принято на состоявшемся 10 марта заседании совета директоров Корейской бейсбольной организации (KBO). Это первая задержка начала регулярного сезона в истории профессионального бейсбола с момента создания лиги в 1982 году. Предварительно представители организации провели консультации с экспертами в области здравоохранения, поскольку безопасность и здоровье болельщиков и игроков являются приоритетом организации. Несмотря на отсрочку, сообщается о планах провести все 144 игры сезона, даже если они будут проходить без зрителей. Некоторые сложности отмечаются в лигах волейбола и баскетбола.