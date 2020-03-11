В ВОЗ объявили пандемию нового коронавируса COVID-19

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После долгих колебаний Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию вокруг COVID-19 пандемией. С тех пор, как было объявлено о первом случае заболевания в Китае, всего за 70 дней количество подтверждённых случаев заражения достигло 120 тыс., скончались порядка 4.300 человек. В общей сложности эпидемия затронула уже более 110 стран. По данным ВОЗ, за последние две недели число случаев заболевания за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество затронутых вирусом стран утроилось. В ближайшие недели ожидается увеличение случаев заражения и количества смертей. Однако по мнению ВОЗ, озвученном генеральным директором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, ситуация всё ещё поддаётся контролю. Гебрейесус пояснил, что более 90% случаев заболевания приходится на четыре страны, и в двух из них, Китае и Южной Корее, уже наблюдается значительное снижение темпов распространения. Вместе с тем ВОЗ призывает страны принимать активные меры по борьбе с коронавирусом, подчёркивая важность грамотного политического руководства, общественного здравоохранения и быстрого реагирования. Это третий случай, когда ВОЗ объявляет о пандемии, после гонконгского гриппа 1968 года и вспышки H1N1 2009 года. Число пациентов в Европе, включая Францию и Испанию, продолжает резко расти, а число подтверждённых пациентов в день в Италии уже превысило 2.300 человек.