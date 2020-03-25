Президент РК встретился с производителями тест-систем диагностирования COVID-19

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25 марта президент РК Мун Чжэ Ин посетил находящееся в столичном муниципальном округе Сонпха-гу предприятие Seegene, занимающегося разработкой и производством тест-систем для выявления COVID-19. Послушав презентацию компании о процессе разработки и производства, глава государства провёл встречу с президентами профильных предприятий, среди которых, помимо Seegene, Kogene Biotech, SOLGENT и SD Biosensor. Он отметил, что все страны мира следят за работой южнокорейских компаний по разработке и производству комплектов для тестирования COVID-19. Мун Чжэ Ин заявил, что усилия этих компаний послужили трамплином для эффективной борьбы с распространением нового коронавируса. Кроме того, он указал на то, что многие страны мира обращаются к южнокорейскому правительству за запросами о поставках тест-систем и это подтверждает доверие мирового сообщества к качеству южнокорейских технологий в диагностике. В ходе встречи с предпринимателями президент пообещал, что правительство окажет более активную поддержку данной отрасли.