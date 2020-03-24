70% южнокорейских домохозяйств получат единовременные пособия до 1 млн вон

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Правительство РК приняло решение предоставить единовременную финансовую поддержку населению страны, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии COVID-19. 70% из 20 млн южнокорейских домохозяйств, чей доход ниже среднего по стране, получат чрезвычайную помощь в размере до 1 млн вон или 820 долларов. Об этом сообщил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на третьем заседании чрезвычайного экономического совета. Глава государства отметил, что все жители страны заслуживают компенсации за страдания, причинённые им вспышкой инфекции, и за участие в карантинных мероприятиях. По его словам, будет составлен ещё один дополнительный бюджет с целью финансирования фонда чрезвычайной помощи, который будет в кратчайшие сроки представлен в Национальное собрание. Он должен быть принят сразу после парламентских выборов, которые состоятся 15 апреля. Президент отметил, что основная часть дополнительного бюджета будет профинансирована за счёт реструктуризации государственного бюджета этого года. Глава государства сказал также, что правительство предоставит домохозяйствам с низким доходом и владельцам малого бизнеса отсрочки по взносам в фонды социального страхования и оплате электроэнергии, либо сократит эти сборы.