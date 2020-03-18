Мун Чжэ Ин: Правительство РК окажет помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии вируса COVID-19

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Правительство РК удвоит размер чрезвычайной финансовой помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии вируса COVID-19, который составит 100 трлн вон или 80 млрд долларов. Кроме того, будут приняты специальные меры для стабилизации рынка облигаций и ценных бумаг. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на втором заседании чрезвычайного экономического совета. Он подчеркнул, что правительство послужит «крепким волнорезом» для предотвращения серьёзного кризиса, с которым могут столкнуться отечественные компании. Он заверил бизнесменов в том, что правительство примет все меры для предотвращения банкротств. «Крепкие компании не обанкротятся из-за временного недостатка ликвидности», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Именно поэтому правительство решило удвоить размер чрезвычайной помощи, утверждённый на первом заседании совета на прошлой неделе. С целью стабилизации рынка облигаций будет создан фонд в размере 20 трлн вон или 16 млрд долларов. Это вдвое больше, чем размер аналогичного фонда, созданного во время мирового финансового кризиса 2008 года. Кроме того, будет создан фонд стабилизации рынка ценных бумаг в размере 10 трлн 700 млрд вон или 8,5 млрд долларов для противодействия оттоку капитала. В заседании приняли участие вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль и председатель финансового комитета Ын Сон Су.