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Политика

Президент РК и лидер оппозиции обсудили актуальные проблемы

Write: 2024-04-29 16:38:35Update: 2024-04-29 16:39:44

Президент РК и лидер оппозиции обсудили актуальные проблемы

Photo : YONHAP News

29 апреля в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля и лидера крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Лидер оппозиции выразил сожаление по поводу того, что глава государства в прошлом часто пользовался своим правом вето. Он попросил президента  принять специальные законы о расследовании причин смерти морского пехотинца при исполнении служебных обязанностей и катастрофы в сеульском районе Итхэвон. Он пообещал также сотрудничать с правительством в реализации медицинской реформы, предложив  обсудить её детали в специальном парламентском комитете. Ли Чжэ Мён выразил надежду на то, что «решение будет найдено». Он попросил президента рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи жителям страны, находящимся в сложном положении.  Вместе с основными участниками на встрече присутствовали по три их помощника. Это были первые переговоры главы государства и лидера оппозиции после того, как Юн Сок Ёль занял должность президента страны в мае 2022 года. Юн Сок Ёль - первый после демократизации РК в 1987 году глава государства, который будет работать с парламентом, контролируемым оппозицией, в течение всех пяти лет своего президентского срока.
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