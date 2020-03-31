30 марта в РК зафиксированы 125 новых случаев заражения вирусом COVID-19

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30 марта в РК зарегистрированы 125 новых случаев заражения вирусом COVID-19, в результате чего общее число инфицированных по состоянию на полночь 31 марта составило 9.786 человек. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 60 новых случаев заражения выявлены в городе Тэгу, причём 58 из них связаны с новым источником заражения – больницей «Чэи Мичжу». Двое инфицированных обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто, 24 – в Сеуле, 13 – в провинции Кёнгидо, 6 – в Инчхоне, по 2 – в Тэчжоне и провинции Кёнсан-Пукто, по одному – в Пусане, а также провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо. 15 инфицированных прибыли из-за рубежа. С момента начала распространения вируса в РК умерли в общей сложности 162 человека, в том числе, четверо за последние сутки. 30 марта из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 180 человек, а общее число вылечившихся с момента начала распространения вируса – 5.408 человек. Таким образом, на стационарном лечении находятся 4.378 человек.