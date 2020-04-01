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Стартовала официальная предвыборная агитация кандидатов на выборах в Национальное собрание.2 апреля по всей стране стартовала официальная предвыборная агитация кандидатов на выборах в Национальное собрание РК. Ранним утром кандидатов можно было увидеть на рынках, куда они приехали к открытию, чтобы пообщаться с торговцами. Председатель избирательной комиссии правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён на этот раз избрал тактику «тихой предвыборной компании». Он в одиночку встретился с избирателями в одном из продуктовых магазинов в сеульском округе Чонно-гу. Ким Чон Ин, кандидат от новой Объединённой партии будущего, посетил ночной рынок Тондэмун и в своём обращении к избирателям сделал акцент на экономическом положении, осудив действия нынешнего правительства. Председатель избирательной комиссии Партии народного благосостояния Сон Хак Кю выступил на площадке для аукционов на рыбном рынке в районе Карак-дон и призвал избирателей проголосовать за его партию. Партия справедливости начала свою официальную избирательную кампанию уже в полночь с общения с рабочими на автомобильной базе в городе Коян провинции Кёнгидо. Представители Народной партии Тобуро встретились с работниками логистического центра и пообещали улучшить условия труда для сотрудников служб доставки, в то время как Открытая демократическая партия запустила официальную кампанию через YouTube. В Центральной избирательной комиссии заявили, что любой гражданин, имеющий право принимать участие в агитации, может свободно это делать со 2-го по 14-е апреля. При этом проводить агитацию с использованием Интернета, электронной почты и текстовых сообщений будет возможно и в день выборов 15 апреля.