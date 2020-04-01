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Политика

Правительство РК будет активно использовать валютные резервы для стабилизации финансового рынка

Write: 2020-04-03 11:52:49Update: 2020-04-03 17:27:57

Правительство РК будет активно использовать валютные резервы для стабилизации финансового рынка

Photo : YONHAP News

Правительство РК будет активно использовать валютные резервы страны для обеспечения ликвидности на финансовом рынке. Об этом заявил в пятницу замминистра планирования и финансов РК Ким Ён Бом, выступая на еженедельном экономическом совещании в Сеуле. Он отметил, что правительство внимательно следит за ситуацией на рынке краткосрочных денег и корпоративных облигаций, в том числе, за соблюдением графика погашения задолженности. Опасения рынка по поводу возможного кризиса ликвидности были практически устранены благодаря правительственным мерам, которые включали временное снижение коэффициента покрытия ликвидности в иностранной валюте для банков,- отметил Ким Ён Бом. Банк  Кореи предоставил финансовым учреждениям 8 млрд 700 млн долларов наличными в рамках соглашения о валютном свопе с США. 
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