Режим социального дистанцирования продлён в РК до 19 апреля

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Режим социального дистанцирования в РК продлён до 19 апреля. Данное решение было принято в ходе совещания по вопросам противодействия пандемии вируса COVID-19, состоявшегося 4 апреля под председательством премьер-министра РК Чон Сэ Гюна. Участники совещания отметили, что инфекция продолжает распространяться, хотя и меньшими темпами, чем раньше. Для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку, жителям страны советуют продолжать держаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, избегать людных мест и по возможности продолжать работать в удалённом режиме. Введённый две недели назад режим социального дистанцирования, эффективность которого подтвердилась, привёл к тому, что эпидемиологическая ситуация в РК сейчас значительно лучше, чем в США и странах Европы. Тем не менее, она продолжает оставаться серьёзной. Лучше предотвратить инфекцию, чем вылечиться, уже заразившись. Лучше понести определённые расходы на профилактику, чем впоследствии столкнуться с непредсказуемым хаосом, - подчеркнул Чон Сэ Гюн. Ранее в правительстве сообщали, что режим социального дистанцирования может быть отменён лишь тогда, когда ежедневный рост числа заболевших, который сейчас составляет порядка ста человек, понизится по крайней мере до пятидесяти.