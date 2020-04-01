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2 апреля общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные, которые собирает американский Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число заболевших в США - 226 тыс. человек. На втором месте Италия - 115 тыс., на третьем Испания - 110 тыс. человек. Далее следуют Германия, Китай, Франция, Иран, Великобритания, Швейцария и Турция. Около 200 тыс. человек вылечились (20% заболевших), а число летальных исходов превысило 50 тыс., то есть около 5% от числа инфицированных. Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Месяц спустя число заболевших составляло около 10 тыс. человек, в основном в Китае. 5 марта оно увеличилось до 100 тыс. человек, а ещё через месяц превысило 1 млн. человек. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией, а её эпицентр переместился в Италию, а затем в США.