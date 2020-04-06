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Политика

Глава Пентагона позвонил южнокорейскому коллеге, чтобы обсудить соглашение о совместной обороне

Write: 2020-04-07 10:46:12Update: 2020-04-07 16:39:02

Глава Пентагона позвонил южнокорейскому коллеге, чтобы обсудить соглашение о совместной обороне

Photo : YONHAP News

Министр обороны США Марк Эспер сообщил в понедельник, что он позвонил своему южнокорейскому коллеге Чон Гён Ду, чтобы обсудить важность заключения «справедливого» соглашения о разделении расходов на оборону. Разговор состоялся через несколько дней после того, как южнокорейские сотрудники американских военных баз  были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия законных оснований на выплату им заработной платы. Эспер отметил необходимость скорейшего подписания «справедливого, сбалансированного и всеобъемлющего соглашения». Сеул и Вашингтон провели с сентября семь раундов переговоров по подготовке нового соглашения о специальных мерах, в котором регулируется вклад двух стран в покрытие расходов на содержание американских военнослужащих на Корейском полуострове. В ходе телефонного разговора Чон Гён Ду вновь предложил сначала решить вопрос о выплате южнокорейским гражданам заработной платы, однако  заявление Эспера о необходимости «всеобъемлющего» соглашения фактически означает несогласие Вашингтона с отдельным обсуждением данного вопроса.
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