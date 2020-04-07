Главы МИД РК и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

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7 апреля министр иностранных дел РК Кан Гён Хва провела телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых стороны обсудили план сотрудничества в борьбе с коронавирусом COVID-19. Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ сообщил, что страна успешно противостоит вирусу благодаря экстренной помощи со стороны РК, включающей поставку тест-систем. Он выразил глубокую благодарность за оперативную помощь. ОАЭ первыми из обратившихся за помощью к Сеулу стран получили поддержку. Так, в середине марта южнокорейская сторона отправила в эту страну 51 тыс. наборов систем для сбора анализов. Абдалла бен Заид Аль Нахайян также высоко оценил действия южнокорейского правительства в борьбе с эпидемией, отметив, что в этом вопросе РК стала примером для других стран. В ходе переговоров министры подчеркнули важность международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, договорившись о совместных усилиях по преодолению сложного периода на основе стратегических партнёрских отношений. Кан Гён Хва также провела телефонные переговоры с министром иностранных дел ОАЭ Молдовы Олегом Цулей, обсудив тему сотрудничества в борьбе с COVID-19.