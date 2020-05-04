С 6 мая режим социального дистанцирования будет заменён на повседневный карантин

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Правительство РК приняло решение заменить с 6 мая нынешний режим социального дистанцирования, направленный на борьбу с распространением вируса COVID-19, на повседневный карантин. Как заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в воскресенье на совещании по эпидемической ситуации в стране, причиной смягчения карантинных мер является замедление темпов распространения вируса COVID-19. Он добавил, что массовые мероприятия будут разрешены при условии соблюдения мер безопасности. Между тем, как отметил министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху, повседневный карантин не означает возвращения к обычной жизни. В соответствии с новыми требованиями, при наличии симптомов респираторного заболевания необходимо соблюдать домашний карантин в течение трёх-четырёх дней. Находясь в общественных местах, следует по-прежнему соблюдать дистанцию порядка двух метров, регулярно мыть руки и выходить из дома в защитных масках. Кроме того, будут постепенно открываться школы, музеи и другие общественные учреждения, а жители страны будут постепенно возвращаться к нормальной социально-экономической деятельности. Однако в случае ухудшения эпидемической ситуации может быть принято решение о возвращении к режиму социального дистанцирования,- подчеркнул Пак Нын Ху.