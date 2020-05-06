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Наука

В поисках средства для лечения COVID-19 в РК тестируются 7 препаратов

Write: 2020-05-08 11:36:57Update: 2020-05-08 17:13:55

В поисках средства для лечения COVID-19 в РК тестируются 7 препаратов

Photo : YONHAP News

В РК проходят клинические испытания семи существующих препаратов с целью выяснить, пригоден ли какой-либо из них для лечения вируса COVID-19. Об этом заявил в пятницу представитель правительства. Он отметил, что положительный результат испытаний может привести к появлению лекарства от вируса до конца этого года. Клинические испытания трёх вакцин также будут начаты до конца года, а надёжная вакцина может появиться до конца следующего года.  Для ускорения  испытаний правительство позволило Красному Кресту брать образцы крови для исследований и клинических испытаний. Ранее это разрешалось только определённым клиникам.   Для обеспечения проведения исследований частными фирмами и учреждениями планируется  открыть лаборатории биобезопасности уровня 3 (BL3), необходимые для безопасной работы с вирусами.
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