Президент РК призывает расширить систему страхования занятости

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В настоящее время крайне важно укрепить систему обеспечения безопасности труда и расширить систему страхования занятости, чтобы она охватила всё экономически активное население. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании правительства. Сегодня около 14 млн работающих не охвачены системой страхования. Следует расширять страховое покрытие поэтапно, распространив его на самозанятых,- подчеркнул глава государства. Он призвал также к быстрым и решительным действиям по укреплению карантинной системы в связи с опасениями по поводу второй волны пандемии. Мун Чжэ Ин обратился с просьбой к Национальному собранию как можно скорее рассмотреть вопрос о преобразовании Корейского центра контроля и профилактики заболеваний в Управление по контролю и профилактике заболеваний. Это позволит укрепить статус данного органа и предоставить ему дополнительную независимость.