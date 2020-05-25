Лидер КНДР провёл заседание по вопросам ядерного сдерживания

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, оно было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики». Сообщается, что в ходе заседания была предложена политика усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил «лишь в случае крайней необходимости». В сообщении ЦТАК отмечается также, что в ходе заседания указывалось на отдельные недостатки в Корейской народной армии (КНА), обсуждались пути их исправления. Обсуждалось также комплектование новых подразделений КНА, приняты важные решения относительно значительного увеличения огневой мощи и ударной способности артиллерийского оружия. Как отмечается, на заседании решались организационные вопросы, в частности, возможность формирования новых подразделений. Кроме того, Ким Чон Ын подписал указ о реформировании системы военного командования. В сообщении не уточняется, когда состоялось заседание. Однако северокорейские СМИ обычно сообщают о деятельности Ким Чон Ына на следующий день после события.