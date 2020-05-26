Чон Сэ Гюн: нужно предотвратить распространение COVID-19 среди молодёжи

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн подчеркнул необходимость сдерживания незаметного распространения вируса COVID-19 среди молодёжи на фоне последних случаев массовых заражений, связанных с ночными клубами в столичном районе Итхэвон. Об этом он заявил 27 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Глава правительства отметил, что за последние три недели на людей в возрасте от 20 до 30 лет пришлось 40% новых заражённых. В этой связи Чон Сэ Гюн призвал преподавателей школ и частных образовательных учреждений, а также религиозных деятелей, чья работа требует контакта с другими людьми, послужить образцом соблюдения карантинных правил. По поводу поэтапного возобновления занятий в школах Чон Сэ Гюн поручил школам, местным департаментам образования и органам власти, пожарным, полиции, а также карантинным ведомствам поддерживать тесное сотрудничество, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные обстоятельства. Премьер-министр РК также распорядился разработать дополнительные рекомендации по карантину для аквапарков и других мест отдыха, которые пользуются большим спросом в летний сезон.