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Представители РК и WFP обсудили план поддержки КНДР

Write: 2020-06-04 11:09:04Update: 2020-06-04 16:24:40

Представители РК и WFP обсудили план поддержки КНДР

Photo : YONHAP News

3 июня министр РК по делам воссоединения Ким Ён Чхоль провёл видеоконференцию с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (World Food Programme, WFP) Дэвидом Бизли и обсудил с ним вопрос оказании помощи КНДР. Ранее в июне прошлого года Совет по поддержке межкорейского обмена и сотрудничества принял решение предоставить 4,5 млн долларов и 50 тыс. тонн риса для оказания продовольственной помощи КНДР по линии ООН. Предположительно, в ходе видеоконференции обсуждался план поддержки СК через Всемирную продовольственную программу. Дэвид Бизли отметил особую важность содействия со стороны международного сообщества в оказании помощи Северу в связи с пандемией COVID-19. В ответ Ким Ён Чхоль выразил благодарность за усилия организации в это нелёгкое для всех время и подчеркнул стремление правительства РК создать единое жизненное пространство на Корейском полуострове путём взаимодействия с международным сообществом и КНДР. В ходе видеоконференции стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в течение последующих пяти лет.
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