2 июня в РК выявлены 39 случаев заражения COVID-19

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За сутки 3 июня в РК выявлены 39 новых случаев COVID-19, и общее число заражённых с момента обнаружения вируса на территории страны - 11.629. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 36 новых случаев инфекции приходятся на столичный регион: 15 заболевших выявлены в провинции Кёнгидо, 14 – в Сеуле, 7 – в Инчхоне. 1 случай зафиксирован в провинции Кёнсан-Пукто, 2 случая на контрольно-пропускном карантинном пункте при въезде в страну. Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. Общее количество умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составило 273 человека. Коэффициент смертности составляет 2,35%. 32 человека выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 10.499 человек. Проходят лечение в стационарах и дома 857 человек.