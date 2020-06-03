В РК продвигают проект городского воздушного транспорта

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Правительство РК намерено к 2025 году коммерциализировать проект разработки дронов в качестве городских транспортных средств. Об этом 4 июня заявил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, выступая на заседании по вопросам стратегии инновационного роста. По его словам, городской воздушный транспорт, применяемый для грузовых и пассажирских перевозок, это инновационная отрасль будущего. По прогнозам, профильный мировой рынок к 2040 году составит 730 трлн вон или 600 млрд долларов. Вице-премьер подчеркнул, что если РК сумеет в числе первых коммерциализировать соответствующие технологии, то это позволит занять лидирующие позиции на данном рынке. Процесс развития этого направления будет проходить под руководством частных деловых кругов. Правительство, в свою очередь, намерено оказывать поддержку в создании инфраструктуры и системной платформы. Планируется определить систему лицензий, страхования, распределения доходов и другие детали.