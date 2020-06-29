В Сеуле подвели итоги года японских торговых ограничений

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4 июля исполняется ровно год с того момента, как Япония ввела запрет на экспорт в РК трёх видов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов. Ситуация в экономике, сложившаяся в результате действий Японии, обсуждалась 29 июня на совещании в администрации южнокорейского президента. Как отметил президент Мун Чжэ Ин решение Токио, как это ни парадоксально, проложило РК путь к созданию ещё более сильной экономики. Это стало возможно благодаря совместным усилиям правительства и частного сектора экономики. Глава государства призвал проявить агрессивный подход к преодолению глобального кризиса в цепочке поставок, вызванного пандемией COVID-19. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «очень серьёзную угрозу», которая более опасна для национальной экономики, чем японские экспортные ограничения. Мун Чжэ Ин призвал правительство определить стратегию и план, чтобы превратить проблему в возможность. Он поставил перед правительством амбициозную цель сделать страну мировым центром передовых отраслей промышленности, вновь объединив для этого усилия. Коснувшись заявления Японии против «расширенной Большой семёрки» с участием РК, участники совещания подвергли Токио резкой критике.