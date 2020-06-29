МИД России: Москва - за диалог с КНДР

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Москва выступает за то, чтобы диалог между Пхеньяном и Вашингтоном, между Пхеньяном и Сеулом возобновился как можно скорее. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он напомнил, что Россия и Китай разработали план действий, который призван помочь возобновлению такого диалога, состоящий из четырёх направлений - экономического, военного, гуманитарного и политического. «Мы предложили этот план действий всем партнёрам, готовы принять и учесть их встречные предложения»,- отметил Игорь Моргулов. Он обратил внимание на то, что в Москве внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове и взаимодействуют со всеми вовлечёнными странами, включая оба Корейских государства, США, Китай и Японию. Замминистра сообщил, что Россия готова направить в КНДР дополнительную партию тест-систем на COVID-19. Он напомнил, что первая партия была передана Пхеньяну в феврале.