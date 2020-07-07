Число новых случаев COVID-19 два дня подряд менее 50-ти

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 6 июля в РК зарегистрированы 44 новых случая COVID-19, а общее число инфицированных с момента начала распространения вируса - 13.181 человек. 18 заболевших выявлены в столичном регионе: 13 – в провинции Кёнгидо, 3 – в Сеуле, 2 – в Инчхоне. 6 случаев инфекции выявлены в Кванчжу, 2 – в Тэчжоне, 1 – в Тэгу, 1 – в провинции Чолла-Пукто. 16 инфицированных выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах среди прибывших из-за рубежа. Число умерших увеличилось на одного человека, составив 285 человек. Уровень смертности составил 2,16%. 66 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.914 человек. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 982 человека. С 3 января по всей стране проведены 1.346.194 теста на COVID-19.