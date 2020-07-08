Пхеньян: Саммит КНДР-США вряд ли состоится в этом году

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Северокорейско-американский саммит, если кому и нужен, то американской стороне. Об этом говорится в заявлении первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, обнародованном в пятницу агентством ЦТАК. В нём подчёркивается, что Пхеньян рассматривает встречу лидеров двух стран «как совершенно невыгодную и бесполезную», и необходимость в ней возникнет лишь в случае, если США «решительно изменят свою позицию». В заявлении подчёркивается, что это личное мнение Ким Ё Чжон, поскольку «трудно предсказать заранее, что произойдёт на самом деле». В настоящее время КНДР не в состоянии осуществить денуклеаризацию, однако это не означает, что она этого не сделает в будущем. Для денуклеаризации необходимы различные шаги, предпринятые США параллельно с действиями самой КНДР,- говорится в заявлении.