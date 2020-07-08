Госдепартамент США: Дверь для диалога с КНДР остаётся открытой

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США надеются на возобновление ядерных переговоров с Северной Кореей, оставляя открытой дверь для следующего саммита лидеров двух стран. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в четверг на пресс-конференции, которая состоялась в формате онлайн. Когда его спросили о возможности проведения саммита до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, Помпео отметил, что не хочет комментировать «текущие контакты», которые США осуществляют со своим партнёром по переговорам. Что такое «текущие контакты», не уточняется. Вашингтон надеется убедить северокорейцев в том, что ядерное оружие – это не столько защита, сколько риск,- отметил госсекретарь США. Он также напомнил о готовности США контактировать с КНДР не только в рамках саммита, но и на более низком уровне.