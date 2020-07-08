Власти Сеула объявили траур по покойному мэру

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Власти Сеула объявили в пятницу пятидневный траур по покойному мэру Пак Вон Суну, чьё тело было обнаружено в ночь на 19 июля в лесопарковой зоне на склоне горы Пугаксан в центре столицы. Перед зданием мэрии будет установлен памятный алтарь, к которому могут прийти как сотрудники городской администрации, так и жители столицы, желающие отдать дань уважения покойному. «Мы молимся за душу покойного и выражаем наши глубочайшие соболезнования горожанам. Управление городом будет продолжаться в соответствии с линией, намеченной покойным, который всегда ставил во главу угла стабильность и благосостояние», - заявил журналистам заместитель мэра по административным вопросам Со Чжон Хёп, который приступил к исполнению обязанностей главы города. Между тем, в соответствии с законом рассмотрение заявления бывшей подчинённой покойного мэра о домогательствах с его стороны автоматически прекращено в связи со смертью подозреваемого.