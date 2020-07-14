РК помогает Индонезии в борьбе с пандемией COVID-19

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Правительство РК поможет Индонезии в борьбе с пандемией COVID-19. По данным южнокорейского посольства в этой стране, опубликованным 13 июля, Сеул, в частности, решил выделить 625 тыс. защитных масок, 500 тыс. из которых были переданы в этот же день. Остальные маски будут отправлены, как только власти завершат процедуру их закупки. Посол РК в Индонезии Ким Чхан Бом заявил, что эта помощь нацелена на защиту медицинского персонала. Договорённость по этой мере была достигнута ещё в апреле в ходе телефонного разговора глав двух государств. Посол заявил, что стороны продолжат тесное сотрудничество в борьбе с COVID-19. Ранее, в апреле РК отправила в Индонезию 300 стерилизаторов и около 32 тыс. тест-систем на общую сумму 500 тыс. долларов. Если прибавить сюда стоимость масок, то объём помощи достигнет 1 млн долларов.