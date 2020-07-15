Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

14 июля в РК выявлены 39 новых случаев COVID-19

Write: 2020-07-15 11:33:32Update: 2020-07-15 19:05:15

Photo : YONHAP News

По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 14 июля по всей стране выявлены 39 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 13.551 человек. 23 зараженных выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. 12 случаев инфекции подтверждены в столичном регионе: 6 – в Сеуле, 5 – в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. 3 случая инфекции выявлены - в Тэчжоне, 1 - в Кванчжу. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 289 человек. Коэффициент смертности составил 2,13%. 66 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 12.348 человек. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 914 человек. С 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.431.316 человек.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >