США продолжат антидемпинговые расследования в отношении шин из Азии

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14 июля в комиссии по международной торговле США (USITC) заявили о решении продолжить антидемпинговые расследования в отношении автомобильных шин, ввозимых из РК и других стран Азии. В пресс-релизе комиссии говорится, что есть признаки, указывающие на ущерб, полученный американской промышленностью в результате импорта шин для легковых автомобилей и лёгких грузовиков из РК, Тайваня, Таиланда и Вьетнама. Таким образом, министерство торговли США может продолжить антидемпинговое расследование, которое было начато 23 июня в ответ на петицию, поданную американским союзом работников сталелитейной промышленности United Steelworkers (USW). По их словам, американские производители автомобильных шин столкнулись с сокращением доли на рынке, прибыли и рабочих мест, несмотря на растущий спрос на соответствующую продукцию. В организации также заявили, что предполагаемая демпинговая маржа для РК составляет от 43% до 195%, для Тайваня - от 21% до 116%, для Таиланда – от 106% до 217,5%, для Вьетнама - от 5% до 22%. Решение по компенсационным таможенным пошлинам должно быть вынесено к 25 августа, а решение по антидемпинговым пошлинам – к 9 ноября.