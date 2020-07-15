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Экономика

В РК TikTok оштрафован за нарушение правил конфиденциальности

Write: 2020-07-15 16:23:02Update: 2020-07-15 16:49:44

В РК TikTok оштрафован за нарушение правил конфиденциальности

Photo : KBS WORLD Radio

В среду южнокорейский комитет по вопросам связи и телекоммуникации сообщил, что китайский оператор социальной платформы для создания и просмотра видеороликов TikTok оштрафован на сумму 186 млн вон (155 тыс. долларов). Причина - неправильное управление данными пользователей на фоне растущих глобальных проблем конфиденциальности в социальных сетях. В комитете также сообщили, что популярное среди подростков приложение нарушало местные законы о телекоммуникациях, собирая данные о детях в возрасте до 14 лет без согласия родителей, и не уведомляло пользователей о передаче их личных данных за границу. Как минимум, было подтверждено 6.007 подобных случаев. Комитет по вопросам связи и телекоммуникации расследовал деятельность TikTok после того, как в октябре прошлого года в ходе парламентской инспекции было указано на нарушение TikTok правил управления и хранения личных данных.
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