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Корея: Юг-Север

Будущий министр по делам воссоединения призывает к гуманитарному сотрудничеству с КНДР

Write: 2020-07-21 12:50:42Update: 2020-07-21 18:49:19

Photo : YONHAP News

Сеулу следует продолжать межкорейское гуманитарное сотрудничество независимо от решений  южнокорейско-американской рабочей группы по Северной Корее. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Сеуле кандидат на пост министра по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. Он подчеркнул, что сотрудничество в гуманитарной сфере, наряду с возобновлением зашедших в тупик межкорейских переговоров, будет способствовать установлению взаимного доверия, необходимого для обеих Корей. Что касается возможности индивидуальных поездок южнокорейских граждан на Север в качестве способа улучшения отношений без нарушения санкций, то они могут быть доступны в первую очередь пожилым людям, которые хотят встретиться с родственниками. Такие встречи могут быть организованы как в горах Кымгансан, так и в пограничном пункте Пханмунчжом,- отметил Ли Ин Ён. Парламентские слушания по его утверждению в должности министра запланированы на 23 июля. Они являются формальной процедурой, поскольку Национальное Собрание может лишь выразить свои взгляды, не имея полномочий отклонить кандидатуру. 
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