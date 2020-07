Photo : YONHAP News

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает оказывать давление на своих союзников, призывая не использовать оборудование Huawei, объясняя это интересами безопасности. По данным госдепа США, 21 июля заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер потребовал от южнокорейского оператора мобильной связи LG U Plus прекратить партнёрство с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Если раньше американские власти озвучивали подобные требования на уровне правительств, то теперь давление осуществляется на конкретную компанию. LG U Plus является единственной в РК коммуникационной компанией, использующей оборудование Huawei. Между тем, Роберт Стрейер отметил, что LG U Plus не получит каких-либо финансовых компенсаций в случае отказа от сотрудничества с Huawei.