Число новых случаев COVID-19 постепенно уменьшается

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 27 июля в стране выявлены 28 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 14.203 человека. 12 случаев инфекции подтверждены в столичном регионе: по шесть в Сеуле и провинции Кёнгидо. По два случая инфекции выявлены в провинции Чолла-Намдо и Пусане, по одному - в провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Пукто. 10 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Количество инфицированных, связанных с Центром социального обслуживания пенсионеров на западе Сеула увеличилось до 28 человек. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, увеличилось на одного человека, составив 300 человек. За минувшие сутки 102 человека завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 13.007 человек. Проходят лечение 896 человек.