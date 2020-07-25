ООН призывает к возобновлению межкорейского диалога

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ООН призвал Юг и Север возобновить диалог. Как сообщает радиостанция «Голос Америки», об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Эри Канеко. Он отметил, что все заинтересованные стороны должны оглянуться на миллионы солдат и мирных граждан, погибших во время войны. В заявлении говорится также, что возобновление межкорейских переговоров поможет достижению договорённостей, способствующих миру и процветанию для всех. 70-я годовщина начала Корейской войны и 67-я годовщина подписания перемирия могут предоставить заинтересованным сторонам возможности для активизации усилий по возобновлению диалога с целью достижения устойчивого мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова. Между тем, пока прочный мир в регионе остаётся «отдалённой перспективой»,- констатировал Эри Канеко.