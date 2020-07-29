В РК число импортированных случаев COVID-19 растёт

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 28 июля в стране зарегистрированы 48 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса - 14.251 человек. 23 случая инфекции подтверждены в столичном регионе: 9 - в Сеуле 11 - в провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. По одному случаю инфекции обнаружены в городах Кванчжу, Ульсане и Пусане, а также в провинции Кёнсан-Пукто. 21 случай COVID-19 выявлен на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. 13 инфицированных прибыли из России, 8 – из США, 7 – из Узбекистана, 2 – из Казахстана. Импортированные случаи заражения остаются в центре внимания карантинных органов. Их общее число составило 2.363. Многие вновь выявленные случаи инфекции связаны с российскими судами в порту Пусан. Тесты на COVID-19 оказались положительными ещё у 12 членов экипажа российского рыболовного судна. На прошлой неделе наличие вируса было подтверждено у 32-х моряков с того же судна. Карантинные органы заявили, что они тщательно проверят южнокорейских граждан, которые прибудут 31 июля из Ирака. На прошлой неделе оттуда прибыли 293 сотрудника южнокорейских строительных компаний, и у 77-ми из них выявлено наличие вируса. Карантинные органы сохраняют бдительность в отношении вспышек инфекции во время летних отпусков, поскольку отменены некоторые ограничительные меры. В частности, разрешены церковные собрания и ограниченное посещение спортивных мероприятий. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 300 человек. За минувшие сутки 62 человека завершили лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 13.069 человек. Проходят лечение 882 человека.