Из-за дождей в центре страны 6 человек погибли, 8 пропали без вести

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Число жертв проливных дождей, обрушившихся на центральный регион РК, по состоянию на утро 3 августа, возросло до шести человек, восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. 80-летний мужчина, который находился на берегу ручья Торимчхон в сеульском муниципальном округе Кванак-ку, был унесён потоком воды после резкого подъёма её уровня. 58-летний рабочий птицефермы в городе Ансоне провинции Кёнгидо погиб в результате оползня. Спасатели обнаружили его тело после двух часов поисков. Три человека погибли в городе Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто. 29-летний пожарный унесён потоком воды в результате внезапного обрушения берега ручья. 56-летняя женщина погибла в результате взрыва газа в коровнике, спровоцированного оползнем. 76-летняя женщина также погибла в результате оползня. 59-летний мужчина утонул во время рыбалки в уезде Ымсон-гун провинции Чхунчхон-Пукто. В городе Чэчхоне той же провинции 42-летний мужчина погиб в результате оползня. Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. По распоряжению администрации Сеула закрыто движение по скоростному шоссе Тонбу и ряду мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган.