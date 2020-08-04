Главой делегации США по разделению расходов на оборону с РК назначена Донна Уэлтон

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Госдепартамент США назначил новым представителем Вашингтона на переговорах о разделении расходов на оборону с Сеулом и другими странами Донну Уэлтон. Бывшая сотрудница посольства США в Афганистане сменила на этом посту Джима Дехарта. Как сообщил в интервью агентству Ёнхап представитель госдепартамента, Донна Уэлтон продолжит переговоры, которые вёл её предшественник. Она имеет 25-летний опыт дипломатической работы в таких странах как Финляндия, Индонезия и Япония, а также в миссии США при ООН. Переговоры о разделении расходов на оборону между РК и США зашли в тупик из-за требования США о значительном увеличении вклада Сеула в расходы по размещению американских военнослужащих на Корейском полуострове. В прошлом году южнокорейская сторона выплатила 870 млн долларов и готова увеличить в этом году свои расходы на 13%. Однако США требуют увеличить долю расходов южнокорейской стороны на 50%.