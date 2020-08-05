Число новых случаев COVID-19 вновь сократилось

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 6 августа в РК выявлены 20 новых случаев вируса COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 14.519 человек. 14 случаев заболевания выявлены в столичном регионе: 9 – в Сеуле, 5 – в провинции Кёнгидо. Один инфицированный обнаружен в провинции Кёнсан-Пукто. По состоянию на вечер 6 августа, в общей сложности 15 случаев заболевания связаны с кафе на юге Сеула. С 6 августа для всех сотрудников предприятий общественного питания введено обязательное ношение масок. Посетители также должны находиться в масках во время ожидания заказа. 22 случая заболевания связаны с церковью на востоке Сеула. 5 носителей вируса обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах в аэропортах и морских портах. 214 из 216 южнокорейских граждан, прибывших 24 июля из Ирака с отрицательным результатом теста на COVID-19, освобождены из обязательного карантина. Двое с положительным результатом продолжают лечение. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного и составило 303 человека. Коэффициент смертности - 2,09%. 42 человека завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 13.543 человека. Это 93,28% всех инфицированных. Продолжают лечение 673 человека.