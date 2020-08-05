Реформирование ВТО - жизненно важная задача

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Беспрецедентный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, показал, что каждая страна вынуждена самостоятельно решать собственные проблемы. Это означает, что Всемирная торговая организация (ВТО) не справляется со своими задачами. Об этом заявила в четверг директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, кандидат на пост следующего главы ВТО. Она подчеркнула, что страны мира должны восстановить доверие к многосторонней торговой системе, сделав её более гибкой. Таким образом Ю Мён Хи прокомментировала критические замечания по поводу того, что роль ВТО в урегулировании торговых споров и разрешении сложных ситуаций в последнее время ослабла. Организация должна отвечать требованиям стран с разным уровнем экономического развития, - добавила она.