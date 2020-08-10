У правительства достаточно ресурсов для ликвидации ущерба от ливней

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У правительства имеется достаточно ресурсов на реализацию проектов ликвидации ущерба, нанесённого ряду регионов проливными дождями. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, отвечая на вопрос о том, будет ли правительство принимать четвёртый дополнительный бюджет с целью оказания помощи пострадавшим регионам. Хон Нам Ги напомнил о том, что у правительства имеется резервный фонд на сумму 2 трлн 600 млрд вон (2 млрд 200 млн долларов), в том числе, 1 млрд 600 млн долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В случае необходимости часть средств можно взять из бюджета следующего года,- добавил вице-премьер. Между тем, политические партии считают необходимым принять четвёртый дополнительный бюджет. Три дополнительных бюджета, принятых ранее в этом году, предназначались для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. В последний раз правительство РК принимало четыре дополнительных бюджета в 1961 году.